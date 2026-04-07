Замглавы «Энергии» заявил о зависимости России от США при развертывании РОС

Развертывание Российской орбитальной станции (РОС) в том числе зависит от США, сообщил генконструктор — замгендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев. По его словам, американская сторона настаивает на продлении эксплуатации Международной космической станции (МКС).

«Мы сильно зависим от американских коллег при развертывании РОС… Они все говорят нам: “Давайте МКС еще полетает”»,— сказал господин Соловьев на заседании академии наук, передает корреспондент «Ъ». Он заявил, что партнеры из США уже выделили бюджет на продление эксплуатации МКС до 2032 года.

6 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов говорил, что развертывание первого модуля РОС на орбите планируется в 2028 году после начала совместной работы госкорпорации и NASA по затоплению МКС. Предполагается, что Российская орбитальная станция заменит международную. В 2024 году правительство России выделило на комплекс РОС 608 млрд руб.