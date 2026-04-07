Вьетнамский лидер стал еще главнее

Парламент Вьетнама единогласно утвердил генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама президентом страны на пятилетний срок. Консолидация двух важнейших в стране постов в руках одного человека знаменует разрыв с традиционной для Вьетнама последних десятилетий системой коллективного управления.

Фото: National Assembly / Reuters То Лам

Кандидатура То Лама, в январе обеспечившего себе второй срок на посту генерального секретаря Компартии Вьетнама (КПВ), была окончательно утверждена на заседании парламента в конце марта. Поэтому одобрение тем же составом законодательного органа его кандидатуры в качестве президента стало чистой формальностью, тем более что других претендентов на этот пост не было.

По итогам голосования 68-летний политик То Лам получил 99% голосов.

Одобрение все равно стало единогласным: все 495 депутатов, присутствовавших на заседании однопалатного Национального собрания, поддержали его кандидатуру, 1% пришелся на 5 законодателей, которые по разным причинам отсутствовали.

Ожидаемая консолидация двух важнейших постов во Вьетнаме в руках То Лама сделала его самым могущественным политиком страны за последние десятилетия.

В традиционной системе коллективного руководства высший партийный пост и пост президента совмещали лишь Хо Ши Мин в первые годы существования современного вьетнамского государства, Нгуен Фу Чонг, занявший пост главы государства после неожиданной смерти тогдашнего президента в 2018 году, и сам То Лам, который занимал оба поста в течение нескольких месяцев при аналогичных обстоятельствах — после смерти в 2024 году Нгуен Фу Чонга.

Впрочем, даже после того, как То Лам передал пост президента генералу Лыонг Кыонгу, став генсеком КПВ, он де-факто продолжал вести себя как глава государства, часто представляя страну на встречах с иностранными лидерами.

Нынешний, уже официальный двойной мандат на управление страной в течение следующей пятилетки приблизил Вьетнам по структуре руководства к Китаю, где Си Цзиньпин занимает как высший партийный пост, так и пост председателя (а по сути дела — президента) страны.

«Концентрация большей власти в руках То Лама может представлять риски для политической системы Вьетнама, такие как усиление авторитаризма»,— отметил старший научный сотрудник Института Юсофа Исхака (ISEAS) в Сингапуре Ле Хонг Хиеп.

С другой стороны, по его словам, такая консолидация «может позволить Вьетнаму быстрее и эффективнее разрабатывать и реализовывать политику», способствуя экономическому росту. Именно это То Лам и пообещал вьетнамскому народу в телеобращении после своего избрания, отметив, что будет стремиться обеспечить стране «новую модель роста, в основе которой лежат наука, технологии, инновации и цифровая трансформация».

То Лам прошел путь от рядового сотрудника полиции до главы Министерства общественной безопасности, возглавив которое он стал главным драйвером масштабной антикоррупционной кампании «Пылающая печь», направленной на искоренение злоупотреблений среди высокопоставленных руководителей партии и государственных предприятий и в среде крупного частного бизнеса.

С момента вступления в должность генсека Компартии в августе 2024 года, после смерти своего предшественника, он начал активно реформировать административное устройство страны, вдвое сократив количество провинций и упразднив целый уровень местного самоуправления, считая, что это упростит ведение бизнеса и минимизирует бюрократию.

То Лам инициировал масштабные экономические реформы, призванные повысить конкурентоспособность Вьетнама. В свой первый срок на посту генсека партии он заявил, что приоритет в развитии должен быть отдан технологиям, а частное предпринимательство — стать движущей силой экономики (хотя недавно на фоне беспокойства традиционалистских политических кругов он издал директиву, которая подчеркнула ведущую роль государственных предприятий).

Кроме того, вьетнамский лидер не раз утверждал, что законы страны должны служить бизнесу, а не сдерживать его развитие лишними проверками. Что касается внешней политики государства, то она, по его мнению, должна быть направлена на активную «международную интеграцию».

Одна же из самых амбициозных целей в выдвинутой нынешним президентом программе «Эра национального подъема» — достижение десятипроцентного ежегодного роста ВВП до 2030 года, получение Вьетнамом статуса страны с уровнем дохода выше среднего к концу этого десятилетия и статуса развитой страны к 2045 году.

Задел для этого был сделан неплохой. Одной из основ для сохранения высоких темпов роста было объявлено привлечение прямых иностранных инвестиций, и в этом плане помогла инициированная То Ламом в свое время жесткая антикоррупционная политика, которая не только укрепила доверие населения к партии и государству, но и создала более надежную и предсказуемую среду для инвесторов.

Однако в нынешнем году достичь двузначного роста ВВП Вьетнаму будет непросто из-за неопределенности в отношении тарифной политики США и эскалации напряженности на Ближнем Востоке с последующим ростом цен на энергоносители, что больно ударило по всей Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам.

Наталия Портякова