«Наша цель — превратить бренд в мгновенно узнаваемый знак для своих»

В последнее время ребрендинг больших компаний — привычная процедура. Даже когда бизнес идет успешно, многие фирмы меняют логотип, визуальный стиль и даже коммуникационную стратегию. Зачем это нужно? И почему ребрендинг становится интересен именно сейчас? Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил этот вопрос с директором по маркетингу букмекерской компании «Лига ставок» Викторией Алемановой в программе «Цели и средства».

— Виктория, «Лига ставок» и так ведущий букмекер страны, и тут столь масштабные обновления. Зачем компания решила провести ребрендинг?

— Ребрендинг — это глубокий стратегический инструмент. И важно, что это инструмент для бизнеса. Это значит не просто поменять визуальную оболочку, цвета, шрифты или еще что-то. На самом деле, это действительно глубокое-глубокое обновление, это изменение позиционирования. Мы, на самом деле, переросли свой старый образ. Мы не просто место для ставок — мы платформа для развлечений и высокотехнологичная компания.

Для того чтобы люди заметили эти изменения в явном виде, мы запускаем ребрендинг. В прошлом году был проведен масштабный редизайн приложения, открыт первый спортивный кинотеатр в Питере и флагманский клуб «Дом Спорта», создан VIP-клуб «Империон», были внедрены множество уникальных функций в мобильное приложение. Мы считаем, что все масштабные тренды в технологиях — от интерактивных видеоформатов, механик геймификации до искусственного интеллекта и социализации — мы используем сегодня. Так что старая визуальная оболочка начала создавать некий диссонанс с тем, что мы даем уже сегодня, тем, что уже запускаем и как мы выглядим.

— Как во время больших обновлений не раздражать клиентов, которые ко многому привыкли? Вообще возможно ли этого избежать, когда проходит столь серьезный ребрендинг?

— Я как профессионал-маркетолог однозначно уверена, что да. Нам важно было найти свои уникальные нишу и позиционирование на рынке, но при этом не сломать то, что уже есть. В общем-то, мы предпочли, скажем так, больше эволюционный путь, нежели революционный. Для нас преемственность — также один из ключевых элементов, потому что мы верим, что можно обновляться, заявлять о чем-то новом, быть актуальным и современным, если ты сохраняешь все то, что у тебя есть, когда опираешься на основу, традиции и то, что у тебя работает.

Я уверена, что наше обновление, которое будет замечено, наши клиенты, наша целевая аудитория, а также партнеры и в целом общество воспримут позитивно. Наша цель — превратить бренд в мгновенно узнаваемый знак для своих — честный, быстрый и понятный букмекер.

— У компании «Лига ставок» есть слоган: «Тебе зеленый». Можете расшифровать, по каким направлениям компанию зеленый свет ждет?

— Зеленый цвет — это наш цвет, да. Мы единственный букмекер в России, у кого есть зеленый цвет. Я еще бы хотела сказать, что мы единственный русский букмекер, потому что в названии нашего бренда все слова русские. В «Лиге ставок» мы не играем, скажем так, с латиницей и чужими русскому языку словами, поэтому здесь тоже все взаимосвязано.

Зеленый цвет стал нашим отличительным активом с момента запуска «Лиги ставок», и это уникальный знак бренда. Зеленый — это очень экологичный цвет. Это цвет, который очень хорошо доносит историю честности, надежности, доверия. И для нас это еще знак разрешения: можно газануть, рискнуть, сорвать банк, можно поставить. Все это мы соединили в единый смысл, в наш слоган: «"Лига ставок" — тебе зеленый».

Так мы даем возможность, даем зеленый свет во всем — в продукте, соцсетях, маркетинге, работе со всеми нашими клиентами, в том числе и VIP, в ставках. Компания — также инновационный игрок, который как раз своими инновациями подсвечивает все возможности, которые есть сейчас. Мы используем прием луча и свечения, чтобы подчеркнуть идею зеленого света. Это тоже смысловой элемент, который мы масштабируем и используем во всех коммуникациях.

— В последнее время везде постоянно говорят об искусственном интеллекте. Как компания «Лига ставок» его использует? И чувствуете ли вы, что его все больше в работе?

— Конечно. Внутри нашей компании искусственный интеллект и, если можно так сказать, технологизацию мы разделили на два направления: для игрока и для компании. Если говорить про первую часть, то мы активно применяем технологии прогнозирования поведения, анализируем поведенческие паттерны внутри и вне приложений, чтобы формировать максимально персональные предложения еще до того, как клиент иногда сам понимает, что ему это нужно, или до того, как он совершит какое-либо действие.

С помощью искусственного интеллекта мы также определяем VIP-игроков и их потенциал, усиливаем для них программу лояльности, предлагаем привилегии. Мы выделяем отдельно массовый сегмент, которому нужны достаточно быстрые игровые форматы, простые и понятные маркеты, динамика и вовлеченность. Внутри нашего приложения также работает уникальная социальная сеть «Сигнал». И часть новостного контента внутри приложения, особенно и в «Сигнале», и в блоке генерируется искусственным интеллектом.

Что касается сотрудников компании, то сейчас очень сложно, наверное, представить IT-компанию или маркетинг и диджитал без искусственного интеллекта, без правильной автоматизации, которые как раз помогают убрать всю рутину или передать все рутинные задачи ИИ, который с ними справляется лучше, а самое главное — быстрее.

— Вы уже говорили, что сделали очень много в прошлом году. Там был редизайн приложения, запуск новых функций, открытие первого спортивного кинотеатра «Дом Спорта» в Санкт-Петербурге. Что ждать клиентам в 2026 году? Планируется ли что-то такое же масштабное, сравнимое с розыгрышем Rolls-Royce, например, который был не так давно?

— У нас есть уже хорошая традиция. В прошлом году весной, когда начинается обновление, мы запустили редизайн приложения. 1 марта у нас открылся «Дом Спорта» в Санкт-Петербурге. Сейчас весной 2026-го мы делаем важное событие для «Лиги ставок» — это ребрендинг. Все тоже происходит в начале года, и мы будем жить с этим дальше. Под ребрендинг у нас планируется очень много важных инициатив, обновлений. В частности, запуск новых игровых механик и продуктовых фичей, которые подтверждают и поддерживают наше новое позиционирование.

— Я не могу не спросить еще одну очень важную вещь — про Media Basket, потому что интерес к проекту сумасшедший. Чего ждать поклонникам баскетбола в этом сезоне?

— Уже 4 апреля стартовал седьмой сезон Media Basket. Это говорит о том, что получился суперпроект, он работает, и работает потому, что с каждым сезоном появляется что-то новое и интересное. С каждым сезоном появляются новые фишки внутри самого турнира «"Лига ставок" Media Basket». Но передать на словах все сложно, на самом деле, поэтому лучше все это прочувствовать вживую. Приглашаем вас и всех слушателей, любителей спорта, не только баскетбола, на матчи, потому что это шоу, это перформанс, это то, что заряжает энергией.

— Я несколько раз был. Подтверждаю: это действительно очень круто. Спасибо большое за беседу.