Партнеры по МКС запретили России запускать космонавтов из дружественных стран
Дружественные страны обращались к России с просьбой подготовить и отправить на МКС своих космонавтов, однако партнеры по станции отказываются согласовать их присутствие. Об этом рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
«Все пять стран должны быть согласны, — сказал господин Баканов (цитата по "РИА Новости"). — И ряд стран - партнеров по МКС, не будем их называть, отказывают».
Он добавил, что когда будет запущена российская орбитальная станция, «такой истории не будет».