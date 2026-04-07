Партнеры по МКС запретили России запускать космонавтов из дружественных стран

Дружественные страны обращались к России с просьбой подготовить и отправить на МКС своих космонавтов, однако партнеры по станции отказываются согласовать их присутствие. Об этом рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Баканов

«Все пять стран должны быть согласны, — сказал господин Баканов (цитата по "РИА Новости"). — И ряд стран - партнеров по МКС, не будем их называть, отказывают».

Он добавил, что когда будет запущена российская орбитальная станция, «такой истории не будет».

