Хедлайнерами Ural Music Night-2026 станут группы «Сова» и «Ягода»

В Екатеринбурге в качестве хедлайнеров международного музыкального фестиваля Ural Music Night выступят группы «Сова» и «Ягода», сообщили организаторы мероприятия.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Группа «Сова» — дуэт из Екатеринбурга. Она выпустила уже четыре альбома с ностальгичной музыкой, а песни «Сериал», «Гроза» и «Первый снег» хорошо знакомы слушателям по социальным сетям. В прошлом году дуэт провел турне по России и Центральной Азии, а также вместе с группой «Перемотка» выступил в шести городах Китая.

«Ягода» — современный фолк-проект, вдохновленный русскими сказками, былинами и традиционной музыкой. Музыканты в песнях соединяют звучание электронных и народных инструментов. Вокалистка Юлия Кошкина является полуфиналисткой шоу «Голос» из команды Пелагеи. Кроме того, группа стала победителем конкурсного отбора среди молодых артистов SandlerFest 2023 и неоднократно выходила в финал фестиваля «Моспродюсер.LINK».

Дата проведения ежегодного музыкального фестиваля Ural Music Night («Уральская ночь музыки») в Екатеринбурге в этом году назначена на 19 июня. Программа мероприятия посвящена Году уральского рока и юбилеям великих российских композиторов. Одним из хедлайнеров фестиваля станет группа «Чайф».

Ирина Пичурина