Двух ярославцев задержали за изготовление боевого оружия

Сотрудники УФСБ по Ярославской области задержали двух жителей региона, подозреваемых в незаконном приобретении взрывчатых веществ и изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе сообщили, что подозреваемые купили охолощенный пистолет Макарова и переделали его в огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы боевыми патронами. Патроны также были изготовлены кустарным способом с использованием пороха.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовные дела. За преступления виновным грозит до восьми лет лишения свободы. Продолжается установление обстоятельств произошедшего.

Алла Чижова