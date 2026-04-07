«Полюс» 10 апреля соберет заявки на пятилетние облигации объемом от $100 млн

Российский золотодобытчик «Полюс» (MOEX: PLZL) 10 апреля проведет сбор заявок на пятилетние облигации с офертой через четыре года с расчетом в рублях. Объем бумаг составит не менее $100 млн. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки ежемесячного купона — 8-8,25% годовых. Номинал одной бумаги — $1 тыс. Организаторами торгов выступают Газпромбанк (ГПБ), «ВТБ Капитал Трейдинг» и Джи Ай Солюшенс. Соорганизатор — Т-Банк, агент — также ГПБ.

К 12:37 акции ПАО «Полюс» на Мосбирже росли на 2,37% — до 2,22 тыс. руб. за бумагу. На открытии торгов сегодня утром компания также была в числе лидеров роста среди голубых фишек. За ней следовали Ozon (+0,57%) и X5 (+0,55%).

«Полюс» — один из крупнейших производителей золота в России, входит в топ-3 мировых лидеров по запасам драгметалла. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. В распоряжении «Полюса» — пять действующих рудников.