РБК: Минфин предложил поставщикам платить НДС при изменении налогового режима

Минфин разработал проект поправок в Налоговый кодекс, по которому при возникновении обязанности уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) после заключения договора его должен уплатить поставщик. Документ есть в распоряжении РБК. Источник издания подтвердил, что 6 апреля проект одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности.

Как указано в документе, обязанность уплаты НДС поставщиком возникает, если стороны не предусмотрели в условиях договора изменение налогового законодательства, не расторгли договор и не изменили его цену. Среди условий также — отсутствие у покупателя права принять сумму налога к вычету. В таком случае продавец не выставляет покупателю счет-фактуру, уточняется в проекте. НДС будут рассчитывать исходя из цены в контракте, а не начислять сверх нее.

В Минфине сообщили РБК, что налоговые поправки подготовлены по поручению председателя правительства для реализации постановления Конституционного суда.

25 ноября Конституционный суд России обнародовал свою позицию по жалобе ВТБ. Банк обжаловал взыскание компанией «Ситроникс Ай Ти» более 141 млн руб. НДС после того, как им стал облагаться иностранный софт. Изначально сделка не облагалась НДС. Суд счел проблемным регулирование, позволяющее поставщику требовать от покупателя, не имеющего права на вычет НДС, всю сумму налога в случае отмены льготы. Он предписал законодателю устранить пробел и ввел временные правила — поставщик в таких обстоятельствах вправе требовать от покупателя только половину суммы, уплачиваемой в бюджет.

