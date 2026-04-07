Курганский «Водный союз» снизил затраты на ремонт труб из-за долгов горожан

АО «Водный союз» вынуждено урезать бюджет на плановые работы на городских водоводах и коллекторах Кургана. Причиной стали долги потребителей на 450 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

Задолженность населения и организаций серьезно ограничивает возможности предприятия поддерживать коммунальную инфраструктуру города, подчеркивают в пресс-службе «Водного союза». На данный момент средства направляются только на устранение аварий. При этом в Кургане 69% водопроводных и 81% канализационных трубопроводов полностью изношены. Водоснабжающая компания напоминает потребителям о необходимости погашать долги, чтобы специалисты смогли обеспечить в городе стабильное водоснабжение и оперативно устранять аварийные ситуации.

Виталина Ярховска