Взятки на газу

Как стало известно “Ъ”, на процессе по делу бывших руководителей крупнейшей в Краснодарском крае компании-поставщике природного газа — АО «Газпром газораспределение Краснодар» — состоялись прения сторон. За получение взяток на общую сумму более 114 млн руб. за своевременное подключение газоснабжения прокуратура потребовала отправить девять фигурантов, среди которых экс-гендиректор предприятия и бывший депутат заксобрания Кубани Алексей Руднев, в колонию на сроки от 16 до 22 лет. Защита, в свою очередь, настаивает на вынесении им оправдательного приговора.

Алексей Руднев

На днях в Кузьминском суде столицы начались прения по делу бывших кубанских газовиков. Слушание дела заняло два года. Подводя итог, представитель Генпрокуратуры Ольга Евдокимова заявила, что считает доказанной вину подсудимых в получении в общей сложности 14 взяток в особо крупном размере, а также в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения.

Последней статьей, предусматривающей до 20 лет заключения, и объясняются большие сроки, которые гособвинитель запросила для фигурантов, включая единственную женщину — учредителя ООО «Инженерсервис» Наталью Токаренко, имеющую на иждивении ребенка-инвалида.

Как ранее писал “Ъ”, депутат заксобрания Кубани Алексей Руднев, гендиректор АО «Газпром газораспределение Краснодар», был задержан в ноябре 2021 года.

Вместе с ним силовики взяли его заместителя по строительству Александра Савостьянова, замгендиректора—главного инженера АО «Сочигоргаза» Алексея Петрова, а также заместителей директоров филиалов АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Геленджике, Анапе и Краснодаре Олега Буткевича, Станислава Бариева и Константина Лютого. Весной 2023 года ряды обвиняемых пополнили руководители ООО «Абинское специализированное строительно-монтажное предприятие “Газовик”» (АССМП «Газовик») Сергей Асадов и Сергей Лебедь, а также учредитель ООО «Инженерсервис» Наталья Токаренко.

По версии следствия, преступное сообщество было создано в мае 2017 года господами Рудневым и Савостьяновым и действовало до ноября 2021 года. За это время руководители «дочки» «Газпрома», а также ее филиалов совместно с коммерсантами успели, как считает следствие, получить 14 взяток на суммы от 1,5 млн до 49 млн руб. от владельцев участков, на которых строились многоквартирные дома, гостиницы и промышленные объекты.

«По версии следствия, зная, что застройщики обладают значительными средствами, но зачастую ограничены в сроках строительства, Алексей Руднев сообщал предпринимателям, что имеет возможность препятствовать им на всех этапах газификации, затягивая согласование подключения»,— указано в обвинительном заключении.

Чтобы вопрос с газоснабжением решился положительно, сотрудники АО «Газпром газораспределение Краснодар» рекомендовали застройщикам обращаться за разработкой проекта и заказом на монтажные работы в определенные фирмы, в том числе в АССМП «Газовик» и «Инженерсервис». Следствие полагает, что перечисленные по договорам деньги и были взятками Алексею Рудневу и его сообщнику, так как расценки на работы были завышены, а сами компании фактически контролировались руководством АО «Газпром газораспределение Краснодар» (в частности, учредителем АССМП «Газовик» была жена господина Руднева).

В других случаях, полагает следствие, взятки передавались в виде наличных средств или дорогостоящих подарков, например, автомобилей BMW Х6 стоимостью 4 млн руб. и Mercedes AMG G63 стоимостью 17 млн руб. Общая сумма взяток, по материалам дела, составила 114 млн руб.

Во время прений сторон прокурор Ольга Евдокимова наименьшие сроки — по 16 лет заключения — запросила для Сергея Асадова, Натальи Токаренко и Сергея Лебедя, 17 лет гособвинитель предложила назначить Алексею Петрову. Олега Буткевича, Константина Лютого и Станислава Бариева, по мнению прокурора, следует отправить в колонию на 18 лет каждого.

Самые же большие сроки — по 22 года — она потребовала назначить предполагаемым организаторам ОПС Алексею Рудневу и Александру Савостьянову, оштрафовав при этом каждого на 500 млн руб., что является максимальным размером по действующему законодательству. Остальным также были запрошены внушительные штрафы. Все подсудимые, за исключением госпожи Токаренко, по мнению представителя прокуратуры, должны отбывать сроки в колонии строгого режима. Для женщин же предусмотрен лишь общий режим.

Адвокаты подсудимых просили подзащитных оправдать. Они утверждали, что в деле отсутствуют доказательства того, что фигуранты чинили препятствия в подключении объектов.

«Их требования к устранению недостатков были законными и обоснованными, а привлекаемые к работам компании не были фирмами-“прокладками”, а реально и хорошо делали свое дело»,— заявил “Ъ” адвокат господина Петрова Алексей Губкин.

Он отметил, что говорить о том, что цена на работы была якобы завышена, некорректно, так как на них нет фиксированных тарифов, и цены диктует рынок, а застройщики могли привлечь и другие подрядные организации. Действия фигурантов нельзя трактовать как получение взяток, размер которых также вызывает вопросы, поскольку их суммы следствие определило исходя из полной стоимости выполненных работ, «не назначая по делу строительно-экономической экспертизы».

Адвокат отметил, что по закону взятки можно вменить только должностным лицам. «Однако изменения в Уголовный кодекс, когда руководители организаций, в которых доля государства превышает 50%, приравниваются к госслужащим, вступили в силу только в июле 2021 года, тогда как в деле речь идет о событиях, совершенных задолго до этого времени начиная с 2017 года»,— указал адвокат.

По мнению адвоката, вина Алексея Петрова к получению незаконного вознаграждения не была доказана, поскольку как главный инженер он отвечал за эксплуатацию введенных в действие объектов, хотя формально в его подчинении и находился отдел, занимавшийся выдачей техусловий для того, чтобы решить, газифицировать тот или иной многоквартирный дом или предприятие.

«Однако от Петрова не зависело принятие решений, он не подписывал и не согласовывал выдачу соответствующих техусловий. Петрову вменяют получение взятки в период с 2017 по 2019 год за подключение многоквартирного дома в Сочи к сети газораспределения с имеющимися нарушениями, в то время как на должность главного инженера АО “Сочигоргаз” он был назначен только в марте 2020 года. Обосновывают обвинение тем, что пуск газа в дом проходил уже при нем»,— заявил защитник.

Сейчас в прениях выступает защита. Затем подсудимые скажут последнее слово, и суд удалится на вынесение приговора.

Мария Локотецкая