МКС на связи

Эксклюзив космического масштаба на “Ъ FM”. На связь с ведущим Маратом Кашиным прямо с МКС вышел командир станции, Герой России Сергей Кудь-Сверчков. Что волнует космонавтов? И как вообще удалось организовать такой прямой эфир?

Наш ведущий Марат Кашин — в Москве, в студии “Ъ FM”. Сергей Кудь-Сверчков — в модуле МКС на орбите Земли. Расстояние между точками — 400 км. Связь — космическая. Результат — первый в истории вещания “Ъ FM” эфир с космонавтом, который в момент разговора находился за пределами Земли. Эмоций в студии — чуть ли не через край. Кудь-Сверчков в интервью, в частности, рассказал о заветной мечте космонавта, рабочем графике на МКС и досуге:

«Космонавты мечтают полететь за пределы околоземной орбиты. Откровенно говоря, на станции спокойнее жить, потому что здесь все распланировано, мы живем буквально по расписанию, невозможно что-то спланировать самостоятельно в большом масштабе. На орбите из бытовых вещей у нас отсутствуют обычный душ, ванна, привычные продукты. У нас все рассчитано на долгое пребывание.

Конечно, живого общения с друзьями и близкими не хватает, рабочий день у нас продолжается примерно 8,5 часов, но всегда требуется дополнительное время. Как и на Земле, есть дела, которые надо доделать, различные мелочи. На сон остается полтора-два часа».

Слушатели “Ъ FM” прислали в редакцию несколько десятков своих вопросов для Сергея Кудь-Сверчкова. Беседа в прямом эфире с космонавтом, который работает на МКС, незабываемый профессиональный опыт, поделился Марат Кашин:

«Мне как журналисту доводилось общаться с космонавтами, но они всегда были здесь, на Земле. Это совершенно особый случай. Командир МКС отложил все свои дела, чтобы с тобой пообщаться, это дорогого стоит. Само ожидание связи с космосом носило научно-фантастический характер, но фантастика оказалась реальностью. Сергей ответил на все наши вопросы, может быть, местами наивные. Но очень хотелось узнать, о чем мечтают космонавты, когда, казалось бы, детская мечта сбылась. Также было интересно, следят ли они за новостями на Земле или, когда ты на орбите, это все суета и тлен».

Технически организовать звонок в космос может не каждая радиостанция. Примерный алгоритм такой: сначала нужно связаться с Центром управления полетами «Роскосмоса», а после — добиться перевода сигнала на МКС. Но и на этом трудности не заканчиваются. Связь еще нужно «поймать», пояснил директор эфира “Ъ FM” Олег Сивков. Впрочем, по его словам, был важный фактор, который сыграл на руку:

«Нам пришлось столкнуться с двумя серьезными техническими моментами. Первый — это так называемое окно, при котором возможна связь с МКС. За один виток станции есть только 10-15 минут устойчивой связи. Если мы не успеем, то придется ждать следующего окна через 90 минут, а это дополнительное согласование с Центром управления полетов.

Второй момент — это задержка связи, которая составляет примерно две-три секунды, а иногда и до семи доходит. То есть это же не звонок в соседний город. На радио есть такое устройство, называется "детектор тишины", которое может сработать при больших паузах в эфире и выдать заранее подготовленную программу. Но, к счастью, все прошло у нас хорошо, простое человеческое везение».

“Ъ FM” отпраздновал первый день Недели космоса на орбите, вместе с Сергеем Кудь-Сверчковым. В большом интервью он рассказал не только о работе, но и поделился планами после выхода на пенсию, рассказал о домашних животных на МКС и признался, чем обеспокоены космонавты на орбите.

Леонид Пастернак