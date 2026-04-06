«Для души всего хватает, особенно видов из иллюминаторов»

Командир МКС Сергей Кудь-Сверчков — о жизни и работе на орбите

Ведущий “Ъ FM” Марат Кашин вышел на связь с Международной космической станцией и пообщался с Героем России Сергеем Кудь-Сверчковым, который рассказал, что делают космонавты во время полета, как проводят свой досуг и с каким сложностями сталкиваются.

Фото: Роскосмос

— Высота над уровнем моря — примерно 400 км, скорость — 28 тыс. км/ч, за бортом — -270 градусов по Цельсию. И прямо сейчас на связи с “Ъ FM” человек, для которого эти цифры — ежедневная реальность, потому что это его дом и его работа. Это МКС и ее командир, Герой России, Сергей Кудь-Сверчков. Сергей, здравствуйте.

— Марат, здравствуйте.

— И чтобы было проще визуализировать наш диалог, где вы сейчас?

— Пока мы с вами здоровались, мы практически от Новосибирска до Иркутска пролетели, сейчас — над пустыней Гоби.

— Сергей, мы хотели задать вам неочевидные вопросы, на которые, может быть, вам никогда не приходилось отвечать, по крайней мере, мы попытаемся. И первый из них звучит так: многие мечтают быть космонавтами, а кем мечтают быть сами космонавты? Вы уже на МКС, о чем мечтается теперь?

— Космонавты мечтают быть космонавтами, продолжать свою карьеру дальше, возможно, полететь за пределы околоземной орбиты. Хотелось бы еще, конечно, и Землю посмотреть поближе, попутешествовать.

— Раз вы сами вспомнили про Землю, вам не надоедает на нее смотреть? Когда вы на нее смотрите, вы думаете о том, что там в данный момент происходит? Или это просто красивая картинка в иллюминаторе? И сразу следующий вопрос: где спокойнее — на Земле или в космосе?

— Конечно, никогда не скучно смотреть на Землю, потому что пока мы делаем один оборот вокруг Земли за 90 минут, там уже что-то меняется. Например, погода — это не статичная картинка, как в спутниковых сервисах, у нас здесь погода может поменяться за час, города могут исчезнуть за облаками, может выпасть снег, или, наоборот, появиться солнце. Заметно, что наша планета живая, и поэтому никогда не бывает скучно, все время пролетаем новое место.

Следим, конечно, за тем, что происходит на Земле, но, откровенно говоря, на станции спокойнее жить, потому что здесь все распланировано, все происхоит по расписанию. Невозможно что-то спланировать самостоятельно в большом масштабе. Но тем не менее мы все равно всегда беспокоимся за тех, кто остается дома. Поэтому на Земле, скажем так, вероятность того, что что-то случится, больше, а в космосе — меньше. Однако полной стабильности, спокойствия наверное, нет нигде в мире.

— Сергей, я уверен, что земные службы очень тщательно продумывают, что нужно взять с собой в космос, чтобы те, кто там находился, ни в чем не нуждались. И все же, есть ли вещи, которых вам очень не хватает на орбите?

— Да, действительно, вы правы, заранее предусматривается все, что могло бы нам понадобиться на орбите. Например, из бытовых вещей у нас отсутствуют обычные душ, ванная, свежие продукты, у нас все рассчитано на долгое пребывание, продукты консервированные, а из гигиенических принадлежностей — полотенце и вода. В принципе, всего хватает, за некоторыми особенностями.

— Может быть, что-то нематериальное, знаете, что-то для души?

— Для души всего хватает, особенно видов из иллюминаторов. Конечно, скучаем по живому общению с друзьями и близкими, но у нас есть возможность поговорить с ними через гаджеты, через интернет. Это такое хорошее технологическое достижение.

— И, кстати, Сергей, что там на орбите с интернетом? Вы говорите, что можно общаться с помощью гаджетов, сколько гигабайт вам положено? И бывает ли так, что связь отказывает в самый неподходящий момент?

— У нас нет ограничений по гигабайтам, но есть ограничения по скорости, потому что преимущество для передачи данных всегда у научной аппаратуры научной, которая отправляет результаты экспериментов, какие-то фоновые данные постоянно на Землю. Поэтому экипажу для, скажем так, собственных целей выделено не так и много, но ограничений нет. А по времени у нас все зависит от связи со спутниками. Если есть спутник в прямой видимости, есть интернет, если нет спутника, то интернета нет. У нас есть график, фактически расписание пролетов, поэтому мы можем посмотреть, когда у нас будет связь, а когда она пропадет.

— Сергей, скажите, пожалуйста, сколько в вашем графике занимает работа, сколько отдых, и чем вы занимаетесь во время отдыха? Какой у вас на МКС досуг?

— Рабочий день продолжается примерно 8,5 часов, но всегда есть дополнительное время, как правило, как и на Земле, когда есть дела, которые надо доделать, мелочь различная. На досуг остается полтора-два часа в конце рабочего дня, а также время отнимают бытовые вещи — подготовка к работе, к следующему дню. То есть не только сама работа важна, но и также подготовка к ней, это изучение всех необходимых процедур для выполнения работы, подготовка инструментов, оборудования.

Обязательно два часа в день — это физические упражнения. Невесомость действует на нас очень плохо, несмотря на то, что внешне кажется, что это очень забавно, но она приводит к тому, что мышцы атрофируются, кости становятся слабее. И для того, чтобы компенсировать эти негативные влияния, нам надо минимум два часа в день заниматься физическими упражнениями.

Это не для красоты и не для поддержания крепкой физической формы, а просто для того, чтобы живыми домой вернуться.

Поэтому два часа физкультуры, восемь-девять часов — рабочий день, плюс подготовка к работе, и сон обязательно не меньше восьми-девяти часов —это залог хорошего настроения и продуктивности.

— Сергей, расскажите, а как выглядит гимнастика в космосе? Вот чтобы представить себе здесь, на Земле.

— Позаниматься спортом в космосе так же, как и на Земле, не получится. На Земле мы очень часто используем свой собственный вес, мы можем тренироваться без специальных приспособлений. А в космосе у нас есть специальный тренажер, который имитирует свободные веса, который может сымитировать штангу — хитрое устройство, достаточно сложное, технически продуманное. Затем у нас есть беговая дорожка. Она почти выглядит так же, как на Земле, но для того, чтобы позаниматься, надо надеть специальное притягивающее устройство, которое прижмет к полотну и сымитирует вес тела. И велотренажер, к которому тоже придется пристегнуться для того, чтобы покрутить педали. То есть везде надо создавать нагрузку искусственно, а просто так позаниматься со своим весом не получится, потому что здесь веса нет, здесь невесомость.

— Сергей, скажите, а может ли космонавт взять отгул (это помимо официальных, положенных вам, выходных), и в каких случаях это происходит?

— Космонавт может взять отгул, но только на Земле. В космосе у нас такой возможности нет, но и потребности как-то не возникало. У нас есть выходные — это суббота и воскресенье. Правда, суббота частично занята тем, что мы наводим чистоту на станции. Гигиена и порядок — это очень-очень важно, особенно в замкнутом пространстве. И за счет праздников у нас в течение восьмимесячной экспедиции четыре выходных дополнительно — это Новый год, это День России, и для нашего экипажа мы выбрали еще два дня — это 9 мая и 23 февраля.

— Собаки были первооткрывателями космоса для землян. Почему сейчас в космос не берут животных? И если бы было можно, какого домашнего питомца вы бы взяли с собой на орбиту?

— В начале космической эры собак запускали в космос для того, чтобы проверить, насколько опасна невесомость, космос вообще для живого организма. И полеты животных показали, что это достаточно безопасно для того, чтобы просто выдержать нагрузки при взлете, возвращении и саму невесомость перенести. А сейчас нам больше интересны эксперименты по длительному пребыванию организма в космосе, и здесь альтернатив человеку нет. Любое животное потребует заботы, определенных условий содержания. Поэтому долгое пребывание животного в космосе — это соответствующие, скажем так, расходы, то есть это надо специальное устройство для содержания, какой-то отсек, может быть. Это опять же забота о животном. Самостоятельно домашний питомец не сможет здесь поесть или сходить в лоток. Должна быть целая система для поддержания жизни. Для таких экспериментов запускаются отдельные спутники. В нашей стране недавно буквально был запущен и вернулся на Землю спутник «Бион». А на станции периодически проводятся эксперименты с живыми организмами, с теми, которые попроще. Ну а питомцев здесь… я бы не стал брать питомца с собой, потому что опять же придется очень много времени на него потратить.

Но у меня есть с собой вязаный кот, которого мне подарила семья, и мне его вполне себе достаточно.

— Вы наверняка смотрели фильмы о космосе и космонавтах. Что вам в них нравится, а что раздражает?

— Наверное, в любой профессии есть такие фильмы, которые профессионалы не могут смотреть без улыбок. У космонавтов тоже таких фильмов достаточно. Но какие-то фильмы воспринимаются откровенно как комедия или фантастика, а какие-то действительно могут вызывать легкое раздражение. Особенно, наверное, удивляют те фильмы, в которых фантастика или какая-то выдумка преподносится как реальность. Ну, например, какие-нибудь нервные или невоспитанные космонавты. Космонавты и астронавты все сдержанные, все отобранные, поэтому нехороших людей в космонавты не берут. По поводу гравитации и нарушений законов физики в невесомости тоже много сказано, поэтому к фильмам нужно относиться как к художественным фильмам, смотреть их как кино, но не как реальность, тогда все будет гораздо проще.

— Сергей, это ваш второй полет в космос. Еще впереди долгая работа на Земле, и все же, чем вы будете заниматься на пенсии, когда туда отправитесь?

— Что касается пенсии, да, то я пока об этом не думал. Я бы хотел пока поработать и посвятить свою жизнь работе, полетам в космос и исследованиям, проводимым в космосе, поддержать, скажем так, проводимые исследования на Земле. Ну а когда пенсия придет, тогда и посмотрим.

— Сергей, огромное вам спасибо. Удачной экспедиции, ждем вас на Земле. Если можно несколько слов, пожелания слушателям “Ъ FM”?

— Всем слушателям “Ъ FM” прекрасного настроения, обязательно космического крепкого здоровья. Берегите нашу Землю, берегите друг друга и всего самого хорошего вам.

— Спасибо, Сергей. Напомню, это был сеанс связи с Международной космической станцией. На наши вопросы ответил командир МКС, Герой России, летчик-космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

— Спасибо большое за приятный разговор. Всем коллегам привет.

