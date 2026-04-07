Акции головной структуры FESCO выросли на 11,5% на сообщениях о сделке «Росатома» и DP World

Акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП; головная структура группы FESCO) росли на 11,5%, до 75 руб. за штуку. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже к 10:00.

На подорожание котировок ДВМП повлияла публикация «Известий» о согласовании ФАС сделки «Росатома» и DP World по выкупу 49% в совместном предприятии (СП), через которое планируется получить долю в ПАО. К 11:18 акции компании замедлили рост и зафиксировались на уровне 74 руб. за бумагу (+10,05%).

Сделка «Росатома» и DP World предполагает развитие глобального логистического оператора и усиление транспортного потенциала, включая Северный морской путь. Доли будут распределены так: 51% — российской госкорпорации, 49% — логистической компании из ОАЭ. Из данных ЕГРЮЛ следует, что 24 декабря «Росатом» зарегистрировал ООО «Глобальная логистика» — СП, в которое внесут 92,5% акций ДВМП.