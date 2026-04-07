Ярославский «Локо» вышел в четвертьфинал Кубка Харламова

«Локо» в третий раз обыграл МХК «Динамо СПб» и стал первым четвертьфиналистом Кубка Харламова. Ярославская команда одержала победу в серии со счетом 3-0.

6 апреля в Санкт-Петербурге состоялся третий матч 1/8 финала, в котором «железнодорожники» победили со счетом 4:3. Прошлые две игры завершились со счетом 6:0 и 4:1. Главный тренер «Локо» Олег Таубер назвал матчи боевыми.

«Хорошая получилась серия. Несмотря на то что 3-0 выиграли, каждый матч был трудным. Сложнее всего была третья игра, когда остается сделать один шаг, тут психологически тяжело»,— прокомментировал наставник после заключительного матча серии.

Соперник ярославцев по четвертьфиналу определится позже. Ранее МХК «Локо-76» завершил сезон на стадии плей-ин, когда определяются последние участники плей-офф. К четвертьфиналу готовится и основная команда — «Локомотив». Подробности — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова