«Можем победить любого»

Ярославский «Локомотив» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, в котором будет играть с уфимским «Салаватом Юлаевым». Наставник Боб Хартли отметил, что соперник — быстрая команда с опасными игроками, которая умеет играть хорошо и дома, и на выезде. Но «Локомотив» знает, за счет чего может переиграть уфимцев, заверили игроки.

Фото: ХК «Локомотив» Вратарь "Локомотива" Даниил Исаев

6 апреля ярославский ХК «Локомотив» провел открытую тренировку перед стартом серии с уфимским «Салаватом Юлаевым». Первые встречи этой серии пройдут 8 и 10 апреля в Ярославле, 12 и 14 апреля — в Уфе.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли считает, что серия с уфимцами будет очень хорошей. «Это очень быстрая команда, уфимцы умеют играть в давление. Причем они это делают и в равных составах, и в меньшинстве. В этом они чем-то похожи на нас. Уфимцы играют хорошо и дома, и в гостях. Они классная команда, и им без разницы, на какой площадке играть»,— сказал Хартли.

Нападающий ярославской команды Артур Каюмов рассказал, что при подготовке к «Салавату Юлаеву» акцент был сделан на игре в обороне и построении в средней зоне.

Фото: ХК «Локомотив» Нападающие Александр Полунин, Георгий Иванов и Артур Каюмов

«Уфимцы очень быстрые, нам нужно адаптироваться к их скорости»,— пояснил форвард.

В прошедшем регулярном чемпионате «Локомотив» и «Салават Юлаев» встречались дважды. Оба матча прошли в ноябре 2025 года и завершились в пользу ярославской команды. Как отметил Хартли, с того момента многое изменилось и «Салават» стал лучше.

Впрочем, игроки «Локомотива» сравнили своего соперника и с прошлым плей-офф: год назад команды тоже встречались, но в полуфинале. Тогда «Локомотив» одержал победу в серии со счетом 4-1. Защитник «Локомотива» Мартин Гернат уверен, что уфимцы стали сильнее по сравнению с прошлым плей-офф. В доказательство тому игрок обороны привел победу «Салавата» над «Автомобилистом» в первом раунде текущего плей-офф. Артур Каюмов считает иначе. По его мнению, команда не сильно изменилась.

«Мы примерно понимаем, за счет чего можем играть против "Салавата Юлаева", и выигрывать»,— сказал нападающий.

Фото: ХК «Локомотив» Боб Хартли

Боб Хартли отметил, что особое внимание при подготовке будет уделено «опасным игрокам», в числе которых Шелдон Ремпал (лучший бомбардир Кубка Гагарина — 2025), Евгений Кузнецов (двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли), Девин Броссо. Журналисты после открытой тренировки поинтересовались, как «Локомотив» намерен переиграть вратаря «Салавата» Семена Вязового.

«Как и со всеми вратарями — не нужно допускать легких бросков, разминать его. Необходимо бросать только на гол. Мы разобрали его игру, знаем нюансы»,— ответил нападающий Каюмов.

Мартин Гернат уверен, что нужно концентрироваться на своей игре.

Фото: ХК «Локомотив» Защитник Мартин Гернат

«Без разницы, кто выходит на лед против нас. Если мы играем в свой хоккей, то можем победить любого. В первом раунде мы играли против похожей команды. У нас хорошая оборона, это ключ к тому, чтобы остановить классную атаку. Надеюсь, у нас все получится»,— пояснил защитник.

Также 6 апреля открытую тренировку провел «Салават Юлаев», в ходе которой тренер и игроки оценили своего соперника. По мнению игроков уфимской команды, «Локомотив» не сильно изменился по сравнению с прошлым сезоном. Однако, отметил наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов, ярославцы стали играть агрессивней, поэтому акцент будет сделан на сильных сторонах уфимцев, в числе которых скорость.

«Салават Юлаев» намерен взять реванш за прошлый плей-офф.

«Мы проиграли "Локомотиву" в прошлом сезоне, так что мы попытаемся в этот раз пройти соперника и выйти дальше. С нетерпением жду, как будет развиваться серия. Мы помним, как прошлые игры для нас сложились, остался неприятный осадок. В этом сезоне постараемся сделать максимум»,— прокомментировал нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал.

Алла Чижова