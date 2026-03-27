«Росатом» создаст новый проект с участием лидера по логистике FESCO

«Росатом» и DP World договорились о создании совместного логистического бизнеса с участием группы FESCO. Это следует из материалов, с которыми ознакомился РБК. Проект реализуют на базе компании «Глобальная логистика», при этом российская сторона получит 51%.

Вклад «Росатома» сформируют активы FESCO, где госкорпорации принадлежит 92,5%. Партнер внесет деньги, уточняет собеседник издания, не раскрывая сумму инвестиций. Сделка направлена на согласование Федеральной антимонопольной службе и правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Представитель «Росатома» сообщил РБК, что партнерство направлено на развитие глобального логистического оператора и усиление транспортного потенциала, включая Северный морской путь. Его оператором «Росатом» выступает с 2018 года.

Проект станет вторым совместным предприятием партнеров. В 2023 году они создали компанию «Международная контейнерная логистика» с аналогичным распределением долей 51/49 для развития цепочек поставок между странами БРИКС.