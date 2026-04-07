Никита Кучеров забросил 400-ю шайбу в НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров забил 400-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В ночь на 7 апреля он отличился в гостевом матче против «Буффало Сейбрс».

Фото: Pablo Robles / Imagn Images / Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Алекс Так, Джош Норрис, Джейсон Цукер и Джек Куинн. В составе «Тампы» также отметился Джейк Гюнцель.

Никита Кучеров стал восьмым россиянином, забившим 400 голов в НХЛ. Для покорения этой отметки ему понадобилось 874 матча. Нападающий «Тампы» возглавляет бомбардирскую гонку текущего сезона. На его счету 126 (43 гола+83 передачи) очков.

«Тампа» с 102 очками по итогам 77 игр занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Буффало» располагается на второй строке, набрав 102 очка в 78 встречах. Ранее оба клуба вышли в play-off. «Сейбрс» впервые с 2011 года примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

