В Петербурге задержали лжемастеров по ремонту техники с оборотом в миллионы рублей

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Санкт-Петербурге задержали четырех мужчин по делу о мошенничестве под предлогом ремонта бытовой техники. Они рекламировали услуги через интернет, почтовые буклеты и сайты-клоны известных ремонтных компаний. В схеме было задействовано порядка десяти фиктивных организаций с регистрацией в городе — в офисах и квартирах изъяли около 12 миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД.

Схема предполагала, что сначала клиентам называли цену ниже рыночной. Когда мастер приступал к работе, то стоимость резко увеличивалась. Лжемастера говорили, что нужно менять дорогие детали, хотя на самом деле этого не требовалось. Часто они брали деньги вперед, а потом находили новые фиктивные поломки и требовали еще. Если человек хотел отказаться от ремонта, предоплату не возвращали, а технику оставляли разобранной.

Фигурантов дела отпустили под обязательство о явке. За подобное преступление грозит до 10 лет тюрьмы.

