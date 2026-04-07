В Удмуртии частично подтопило 150 участков

150 придомовых территорий подтоплено в Удмуртии на данный момент, сообщил в Max председатель правительства республики Роман Ефимов. Больше всего таких участков в Игринском районе — 98. Здесь уровень реки Лоза достиг отметки 458 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

«В Кизнере — 50 участков. За последние сутки новых подтоплений в поселке нет. В Ягане Малопургинского района — два участка»,— добавил премьер.

По его словам, жители сообщают и о локальных случаях подтоплений. Талая вода зашла на пять участков в Ижевске, по одному — в Дебесском, Балезинском, Завьяловском и Якшур-Бодьинском районах. Он призвал частников прочистить ливневки и водоотводные канавы.

Паводок в Удмуртии начался 30 марта. К противопаводковым работам готовы 3,5 тыс. человек, более 1,2 тыс. единиц техники и несколько БПЛА, 150 плавсредств и не менее 70 пунктов временного размещения.

В Кезском районе из-за подтопления закрыли участок дороги Полом—Поломское, в Вавожском районе — низководный мост через реку Вала, соединяющий деревни Новое Водзимонье и Гуляево. Из-за транспортной изоляции последнего поселения СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело о халатности (ст. 293 УК).