Краснодарский край стал лидером по количеству локальных Telegram-каналов

Лидером по количеству локальных Telegram-каналов среди регионов стал Краснодарский край. Всего в крае их насчитывается 660. Об этом на мероприятии «Медиамастерская» рассказала креативный директор по стратегическим коммуникациям «Шкулев Холдинга» Оксана Маклакова.

Суммарно количество подписчиков локальных Telegram-каналов в Краснодарском крае достигает 8,3 млн. Рост числа подписчиков за год достиг 7%. На втором месте — Москва с 602 Telegram-каналами. Общее количество подписчиков суммарно составляет 54,3 млн, за год их число увеличилось на 53%. На третьем месте — Приморский край с 483 локальными Telegram-каналами. Общее число подписчиков за год выросло на 6% — до 3,7 млн.

Кроме того, Краснодарский край занял первое место среди регионов по количеству локальных MAX-каналов: их в регионе насчитывается более 1,4 тыс. Суммарное число подписчиков достигает 1,9 млн человек. На втором месте — Ростовская область с 1,3 тыс. локальных каналов и 1,2 млн подписчиков. Третье место занимает Санкт-Петербург — 1,2 тыс. каналов и более 1,1 млн подписчиков.

В рамках мероприятия также рассказали о топ-10 MAX-каналов в Краснодарском крае. Первое место в списке занимает канал «Краснодар и край», который насчитывает 70,3 тыс. подписчиков. Его индекс цитируемости достигает 94. На втором месте — «Главный Радар Краснодарского края и Юга России INFO» с 55,4 тыс. подписчиков, индекс цитируемости — 2. На третьем месте — «ЧП Сочи», на который подписано 53,5 тыс. человек, его индекс цитируемости — 9.

Далее в рейтинге расположились такие MAX-каналы, как «Юг-24 Новости», «ЧП Краснодара и края», «Кубань 23», «Андрей Кравченко Глава города-героя Новороссийска», «Типичный Краснодар», «Супер Новости Новороссийска» и «Новороссийск LIFE+».

Алина Зорина, Вячеслав Рыжков