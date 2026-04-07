Пострадали соседи погибшей при атаке во Владимирской области семьи

В домах по соседству от семьи, погибшей при ударе БПЛА в Александровском районе Владимирской области, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как отмечается в публикации, на место трагедии прибыл губернатор Владимирской области Александр Авдеев. «Выражаем соболезнования семье пострадавших и переживаем за соседей,— сказал господин Авдеев.— Постараемся в ближайшие сроки устранить все последствия».

По словам главы региона, при атаке сегодня утром погибли двое взрослых и их 12-летний сын. Еще двоим девочкам удалось выжить, они сейчас находятся у дедушки. Пострадавшим будет оказана материальная и финансовая поддержка, пообещал губернатор. Как уточняли в Минобороны России, над Владимирской областью за ночь сбили три беспилотника.