Бывший итальянский разрез в Кузбассе снова сменил собственника

Принадлежавшее итальянской энергетической компании Coeclerici новокузнецкое АО «Кузнецкая инвестиционно-строительная компания» второй раз за два года сменила собственника — взамен АО «Лучшее решение» им стало московское АО «Геокапитал», учрежденное в октябре 2025 года, сообщает «Ъ» со ссылкой на пояснения к отчетности «Кузнецкинвестстроя» за прошлый год. В 2008-2024 гг. компания была единственным угольным активом в России, подконтрольным западному инвестору.

«Кузнецкинвестстрой» ведет открытую добычу угля в Новокузнецком муниципальном округе Кузбасса в годовом объеме 1-1,5 млн т. Продукция предприятия — уголь марки Т (применяется как пылеугольное топливо в металлургии) и уголь коксующейся марки КС, указано на сайте новокузнецкой компании. По итогам 2025 года выручка компании снизилась на 45,5%, до 7,73 млрд руб., чистый убыток составил 1,45 млрд руб. против убытка в размере 1,91 млрд руб. годом ранее.

Как сказано в отчетности «Кузнецкинвестстроя», убыток получен из-за падения экспортных цен на уголь и увеличения расходов на логистику. Усилия компании по снижению затрат и повышению производительности позволили сократить себестоимость добычи в 2025 году на 16,7% год к году, до 3,08 тыс. руб. на тонну. В 2026 году компания планирует увеличить добычу до 2,1 млн т, сказано в отчетности.

Игорь Лавренков, Кемерово