Дело о похищении людей и убийстве в Нижегородской области передали в суд

Двое жителей Владимирской области предстанут перед судом по обвинению в похищении двух человек и убийстве одного из них в Ардатовском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в нижегородском СУ СКР.

Фигурантов будут судить по ч. 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище), п.п. «а, в, ж» ч. 2 ст. 126 (похищение группой лиц с применением насилия) и п.п. «в, д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по предварительному сговору с особой жестокостью).

По версии следствия, 28 февраля 2025 года фигуранты незаконно проникли в дом на улице Восточной деревни Беляево и похитили двух местных жителей, которых считали причастными в хищении животных с фермы. После этого потерпевших отвезли на ферму, где незаконно удерживали.

Пытаясь получить информацию о местонахождении животных, обвиняемые избили жертв. От полученных травм потерпевший умер на месте.

Вину фигуранты не признали, они находятся под стражей.

Как писал «Ъ-Приволжье», одного из обвиняемых арестовали в марте 2025 года. На тот момент местонахождение убитого мужчины было неизвестно.

