В Челябинске с 19 мая начнут отключать горячую воду из-за опрессовок

В Челябинске испытания трубопроводов с отключением горячей воды в домах начнутся с 19 мая, сообщает пресс-служба «УСТЭК-Челябинск». График ограничения подачи ресурса выложат позже.

В этом году теплоэнергетики реконструируют 26 участков тепловых сетей, 16 из которых относятся к муниципальным сетям. Планируется отремонтировать 11,4 км трубопровода. Участки находятся на улицах Новороссийской, Завалишина, Береговой, Мамина, Молодогвардейцев, Энтузиастов, а также на проспекте Ленина и Бродокалмакском тракте.

В прошлом году специалисты реконструировали 22 участка общей протяженностью 12 км.

Виталина Ярховска