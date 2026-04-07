Дом Оззи Осборна выставили на продажу за $17 млн

Шэрон Осборн, вдова умершего в 2025 году британского рок-музыканта Оззи Осборна, выставила на продажу их дом вблизи Лос-Анджелеса, передает WSJ. Заявленная стоимость особняка, расположенного в Хэнкок-Парке — $17 млн.

За несколько лет до смерти музыканта семья Осборн уже пыталась продать дом за $18 млн. Тогда они планировали переезд в Великобританию, однако потом дом сняли с продажи.

Особняк площадью 950 кв. м был построен в конце 1920-х годов. Осборны купили его в 2015 году за $11,85 млн.

