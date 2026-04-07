36 жильцов сгоревшего дома в Ярославле отказались от маневренного фонда

В Ярославле 36 жильцов сгоревшего многоквартирного дома на улице Стачек написали отказ от маневренного фонда. Об этом сообщил глава территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрей Удальцов на открытом совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Господин Удальцов добавил, что четыре семьи получили жилье от комбината «Красный Перекоп», еще столько же — живут в гостинице, три семьи решили вопрос с жильем самостоятельно.

Четыре семьи из сгоревшего дома уже выбрали комнаты в маневренном фонде и согласились на переезд, еще для двух подбирают помещения.

Как сообщила заммэра Ярославля Елена Волкова, люди обеспечены всем необходимым: одеждой, обувью. Эта работа продолжается совместно с благотворительным общественным фондом «Российский фонд милосердия и здоровья». Мэрия и фонд запускали акцию помощи пострадавшим.

«Предприятия городские сразу же откликнулись. Мы в ближайшее время соберем оргкомитет, чтобы распределить собранную через акцию помощь»,— добавила госпожа Волкова.

Господин Удальцов добавил, что территориальная администрация обратилась к департаменту городского хозяйства по вопросу обследования дома для последующего признания его аварийным и подлежащим сносу. В настоящее время доступ в здание закрыт.