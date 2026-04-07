Саратовский суд отправил под домашний арест перевозчика после ДТП с детьми
Перевозчику, чей автобус с детьми попал в ДТП 3 апреля под Саратовом, избрали меру пресечения. Индивидуального предпринимателя Алексея Никифорова отправили под домашний арест на два месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.
Под Саратов в ДТП погиб водитель автобуса, семеро пострадали
Фото: ГАИ ГУ МВД России по Саратовской области
ДТП произошло в пятницу на трассе Нижний Новгород — Саратов близ села Новозахаркино. Водителю автобуса Hyundai стало плохо за рулем, автобус опрокинулся, мужчина погиб. В транспортном средстве было 23 ребенка и двое взрослых, все они ехали из Ершова в Пензу на экскурсию. С места аварии госпитализировали 7 человек, в том числе 5 детей.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Петровский городской суд отказал следователям в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу господина Никифорова. Судья Алексей Подмогильный постановил избрать более мягкую меру пресечения.