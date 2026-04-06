Четверо пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом остаются в больнице

Четверо человек остаются в медицинском учреждении после ДТП в Петровском районе Саратовской области. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает «ОМ» со ссылкой на минздрав региона.

Под Саратовом в ДТП погиб водитель автобуса, 10 человек пострадали

Фото: ГАИ ГУ МВД России по Саратовской области

Фото: ГАИ ГУ МВД России по Саратовской области

В больнице находятся трое детей и один взрослый, один ребенок лечится амбулаторно. Еще одну девочку переведут на лечение в медучреждение в Москве. Речь, вероятно, идет об ученице школы № 5 в Ершове, которой ампутировали руку.

ДТП в Петровском районе Саратовской области произошло 3 апреля. Водителю автобуса Hyundai стало плохо за рулем, и транспортное средство опрокинулось. В автобусе ехали 23 ребенка и двое взрослых, все они следовали из Ершова в Пензу на экскурсию. В результате ЧП пострадали 10 человек, их отправили в больницу Петровска. Водитель автобуса погиб.

