В думе Екатеринбурга предложили утвердить новым вице-мэром сенатора Высокинского

Администрации Екатеринбурга следует рассмотреть кандидатуру члена Совета федерации (СФ) от Свердловской области Александра Высокинского (в 2018-2020 годах руководил городом) на пост вице-мэра по финансам, если чиновники не смогут найти «нормальных экономистов», заявил депутат Александр Колесников («Единая Россия») на очередном заседании гордумы. «Верните Высокинского обратно, как экономист он вообще великолепный»,— призвал он.

Александр Высокинский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Высокинский

Господин Колесников подчеркнул, что «нормальный зам по экономике» необходим в работе по стратегическому планирования развития Екатеринбурга. Депутат отметил, что в городе существует дисбаланс по строительству школ, большая часть из которых возводится в Академическом районе. «Но город-то весь застраивается. В моем округе (№6 Железнодорожного района.— "Ъ-Урал") где новые школы? Застраиваются промышленные зоны, они не были учтены при стратегическом планировании города и при составлении генплана — ни улично-дорожная сеть не была запроектирована, ни создание школьных мест, не говоря уже о садиках. Куда эти все дети пойдут?»,— возмутился единоросс.

Александр Колесников добавил, что новый вице-мэр по финансам должен посчитать, сколько на квадратный метр построенного жилья потребуется бюджетных денег. «Построить школу, 10 млн руб. на квадратный метр идет, это огромные деньги»,— подчеркнул он.

Должность вице-мэра Екатеринбурга по финансам вакантна с начала апреля, ее покинула Анна Турунцева, которая проработала на посту с июля 2025 года. Исполнять обязанности заместителя главы стала Юлия Медведева.

Александр Высокинский был утвержден членом СФ в 2021 году, на посту он сменил Аркадия Чернецкого. Ранее, с 1992 года, господин Высокинский работал генеральным директором инвестиционно-производственного коммерческого предприятия «Прогресс», с 1993-го — главным специалистом отдела экспертизы и финансов, начальником отдела управленческого консультирования Центра содействия предпринимательству в Екатеринбурге. В 2000-м утвержден начальником отдела конкурентных преимуществ и инвестиционной привлекательности комитета по экономике мэрии, с 2001 года трудился в комитете по экономики администрации: был заместителем председателя, председателем.

В 2008 году занял пост заместителя главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, работе с органами власти и общественными объединениями, в 2009-м — вице-мэра по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам. В 2016-м получил должность заместителя председателя правительства Свердловской области, в ноябре того же года — заместителя губернатора. В сентябре 2018 года депутаты гордумы избрали его на пост главы Екатеринбурга. В 2020 он досрочно сложил полномочия в связи с переходом в правительство Среднего Урала: был утвержден первым заместителем губернатора.

Василий Алексеев