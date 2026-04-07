В Кетово осудили жителя Тюмени за гибель водителя легковой машины в аварии

Кетовский районный суд признал виновным 47-летнего жителя Тюменской области в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель водителя легкового автомобиля (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении и лишили права управлять транспортными средствами на два года шесть месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Суд установил, что утром 28 августа 2025 года водитель грузовика Dongfeng двигался по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны Челябинска к Кургану. На подъезде к регулируемому перекрестку «поселок Введенское — село Введенское» он выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Lada. В результате ДТП 77-летний водитель легковой машины погиб на месте.

Виталина Ярховска