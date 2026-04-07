Число погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до 12

Число погибших в результате пожара на «Нижнекамскнефтехиме» увеличилось до 12 человек, поисковая операция завершена, сообщила пресс-служба предприятия.

Нижнекамское предприятие "СИБУРа" - ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Нижнекамское предприятие "СИБУРа" - ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Среди погибших — 10 мужчин и одна женщина. В их числе девять сотрудников предприятия, двое работников подрядной организации «Татспецнефтехимремстрой», а также командир отделения 29-й пожарной части отряда федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений ФПС ГПС по Татарстану.

Взрыв и пожар на предприятии произошли 31 марта, причиной стал стал сбой в работе оборудования. Открытое горение было ликвидировано утром 1 апреля.

Ранее компания сообщала, что выплатит семьям погибших по 10 млн руб., пострадавшим — по 3 млн руб., а также компенсирует похороны и реабилитацию. Кроме того, компания сформирует программу поддержки детей погибших сотрудников до достижения ими совершеннолетия.

Анна Кайдалова