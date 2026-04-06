Число погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до 11

Число погибших в результате пожара на «Нижнекамскнефтехиме» увеличилось с 7 до 11 человек, поиски еще одного сотрудника продолжаются, сообщила пресс-служба предприятия.

Компания начала выплаты компенсаций: семьям погибших предусмотрено по 10 млн руб., госпитализированным — по 3 млн руб., а также компенсация расходов на похроны и реабилитацию. Кроме того, будет сформирована программа поддержки детей погибших сотрудников до достижения ими совершеннолетия.

Пожар произошел 31 марта при ликвидации последствий разгерметизации оборудования. Причиной возгорания и последующего взрыва стала неисправность оборудования.

Анна Кайдалова