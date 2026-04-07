Трамп высказался о возможных военных преступлениях армии США в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят возможные военные преступления — так могут квалифицировать последствия удара американской армии по мостам и электростанциям в Иране. Подобной атакой Вашингтон угрожал Тегерану в случае, если не будет открыт Ормузский пролив.

«Меня это не беспокоит. Знаете, что такое военное преступление? Наличие ядерного оружия»,— заявил господин Трамп (цитата по Guardian).

6 апреля истек срок изначального моратория США на удары по Ирану. К этому времени американская сторона собиралась заключить с Тегераном сделку о 45-дневном прекращении огня с последующим перемирием и открытием Ормузского пролива. Дональд Трамп пригрозил Тегерану новой серией ударов, если морской коридор не будет открыт к 7 апреля.

