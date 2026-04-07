Красноярский губернатор уволил задержанного за взятку министра Ананьева

Министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев освобожден от должности по решению губернатора Михаила Котюкова. Накануне господина Ананьева задержали по делу о взятке.

Губернатор подписал распоряжение об увольнении министра с 6 апреля, сообщила пресс-служба краевого правительства. Временно исполняющим обязанности главы регионального ведомства назначен замминистра Роман Дубровский.

Согласно материалам дела, в 2022 году господин Ананьев, будучи главой министерства ЖКХ региона, за взятку 10 млн руб. пообещал энергокомпании «Сила Сибири» помощь в присвоении статуса территориальной сетевой организации. Это позволило бы ей получать прибыль от передачи электроэнергии по льготным тарифам. По данным следствия, владелец компании заплатил чиновнику 5 млн руб., передавать вторую часть взятки отказался.

Подробнее — в материале «Ъ - Сибирь» «Взятка по статусу».

