Цены в сочинских новостройках снизились на 7,3%

Средняя стоимость квартир и апартаментов в новостройках Сочи за год снизилась на 7,3% — до 30,5 млн руб., при этом количество предлагаемых объектов сократилось на 7,3%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента аналитики и консалтинга «НДВ супермаркет недвижимости» Елену Чегодаеву.

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

По данным исследования, проведенного в первом квартале 2026 года, стоимость одного лота первичного жилья составляет 30,5 млн руб. против 32,8 млн руб. годом ранее.

Наибольшее снижение зафиксировано в элит-классе — на 12,9%, до 87,1 млн руб. В комфорт-классе цены упали на 7,6%, до 12,5 млн руб. Премиальный сегмент показал противоположную динамику — стоимость выросла на 10,9%, до 52,9 млн руб.

Цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости Сочи снизилась менее значительно — на 3,3%: с 709,6 тыс. до 686,5 тыс. руб. Элитное жилье подешевело на 19,9% — до 1,17 млн руб. за квадратный метр, объекты комфорт-класса — на 5%, до 359,5 тыс. руб. В сегментах бизнес и премиум цена квадратного метра возросла на 4,3%, до 466,3 тыс. руб., и на 13,3%, до 1,28 млн руб., соответственно.

По словам Елены Чегодаевой, падение цен в элитном сегменте связано со снижением спроса и вымыванием лотов меньшей площади. Средняя площадь элитных новостроек увеличилась на 8,5% и составила 74,6 кв. м.

В реализации находится 5,3 тыс. лотов, что на 7,3% меньше прошлогоднего показателя. Предложение в элитном сегменте сократилось на 23,1%, в премиальном — на 15,1%.

Алина Зорина