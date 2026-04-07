Красноярский губернатор уволил задержанного министра тарифной политики

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков уволил министра тарифной политики Александра Ананьева. Информация о кадровом решении главы региона опубликована на официальном портале края.

Александр Ананьев

Фото: Правительство Красноярского края Александр Ананьев

«Осуществлять полномочия по руководству ведомством с 7 апреля 2026 года поручено заместителю министра тарифной политики края Роману Дубровскому»,— указывается в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», Александр Ананьев был задержан 6 апреля по подозрению в коррупции. Заседание Железнодорожного районного суда, который определит экс-министру меру пресечения, назначено на 7 апреля.

Валерий Лавский