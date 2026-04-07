Чистая прибыль «Муниципальных рынков» Омска снизилась на треть

По итогам 2025 года чистая прибыль АО «Муниципальные рынки» составила 7,8 млн руб. Годом ранее этот показатель достигал 11,6 млн руб., следует из бухгалтерской отчетности компании на сайте ФНС.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

При этом выручка организации за прошлый год выросла до 172 млн руб. со 143 млн руб. годом ранее. В отчете, в частности, указывается, что в 2025 году АО «Муниципальные рынки» работало в условиях ужесточения экономических санкций, также увеличилась налоговая нагрузка и выросли коммунальные платежи. Кроме того, после приватизации рынков часть земельных участков оказалась в собственности нового предприятия, в связи с этим стало необходимо оплачивать земельный налог.

Как писал «Ъ-Сибирь», депутаты омского горсовета приняли решение о приватизации МУП «Муниципальные рынки» в феврале 2024 года. При этом 100% акций остались в муниципальной собственности. Предприятие занимается в первую очередь сдачей торговых мест в аренду. По данным его сайта, АО располагает 1,4 тыс. торговых мест, общая торговая площадь составляет 22,8 тыс. кв. м, склады занимают 3,5 тыс. кв. м.

Александра Стрелкова