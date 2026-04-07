ФСБ пообещала найти всех причастных к запрещенной «Чеченской Республике Ичкерия»

Все причастные к деятельности «Чеченской Республики Ичкерия» (признана террористической в РФ и запрещена) будут установлены и понесут ответственность. Об этом заявили в ФСБ.

Ведомство сообщило, что суд в Чечне признал эту организацию и ее европейские филиалы террористическими и запретил их деятельность в России. По данным ФСБ, с начала СВО участники организации воевали на стороне ВСУ.

Центр общественных связей спецслужбы обратил внимание сограждан на то, что все причастные к организации и содействующие ей «будут установлены и в соответствии с российским законодательством привлечены к уголовной ответственности». Наказанием может быть лишение свободы «вплоть до пожизненного», добавили в ФСБ