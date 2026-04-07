Пожилая жительница Севастополя погибла в пожаре

В ночь на 7 апреля в одном из частных жилых домов Севастополя произошел пожар, в котором погибла местная жительница 1940 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Сообщение о возгорании в частном доме на улице Ярославская поступило около 23:37 мск. Прибыв на место, подразделения МЧС обнаружили внутри жилища пожилую женщину. Ее вынесли и передали медикам, но реанимационные действия не дали результатов. Специалисты констатировали смерть пенсионерки.

Огонь охватил мебель и вещи на площади 70 кв. м. Его локализовали менее чем за 20 минут, не допустив распространения пожара. В тушении участвовали девять специалистов, было задействовано три единицы спецтехники. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.

Алина Зорина