Из Ростовской области с Египет экспортировали 5,6 тысяч тонн кормов для животных
С 30 марта по 3 апреля текущего года из Ростовской области в Египет было отправлено 5,6 тыс. т подсолнечного шрота. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Отмечается, что корма животного происхождения прошли отбор проб для проведения лабораторных исследований на соответствие требованиям страны-импортера. «При осуществлении контроля в отношении подконтрольных грузов нарушений требований ветеринарного законодательства не выявлено»,— говорится в сообщении.