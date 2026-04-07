«ГеоКапитал» выкупил бывший угольный актив итальянского холдинга Coeclerici

Российский холдинг «ГеоКапитал» выкупил угледобывающий актив «Кузнецкинвестстрой» у АО «Лучшее решение». Это следует из пояснений к отчетности «Кузнецкинвестстроя» за 2025 год.

В 2024 году компания «Лучшее решение» купила «Кузнецкинвестстрой» у итальянского холдинга Coeclerici Group, а также приобрела угледобывающие предприятия «Шахтоуправление “Обуховская”» и «Донской антрацит». Компания планировала реализовать угольные активы в 2025-2026 годах.

«Кузнецкинвестстрой», добывающий уголь марки Т в Кемеровской области, входил в состав Coeclerici с 2008 года. Итальянская группа стала первой и единственной иностранной компанией, которая приобрела угольный актив в России.

По итогам 2025 года выручка «Кузнецкинвестстроя» снизилась до 7,73 млрд руб. (-45,5%). Чистый убыток компании составил 1,45 млрд руб. По данным отчета, показатель связан с понижением экспортных цен на уголь, а также с увеличением расходов на доставку в порты, перевалку и погрузку. В 2026 году компания планирует увеличить добычу ископаемого до 2,1 млн т.

Из отчета следует, что «ГеоКапитал» и «Кузнецкинвестстрой» заключили договоры уступки прав требований на общую сумму 2,15 млрд руб. По мнению советника управляющего фондом «Индустриальный код» Максима Шапошникова, актив был продан за долг. По его словам, стоимость компании не может превышать 1,5 млрд руб.

