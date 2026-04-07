Верховный суд оставил без прав водителя, солгавшего о службе в зоне СВО

Верховный суд РФ оставил в силе решение о лишении водительских прав жителя Оренбурга, отказавшегося от медицинского освидетельствования по требованию инспектора ГИБДД. Автомобилист пытался оспорить наказание, ссылаясь на ненадлежащее уведомление о судебных заседаниях.

Согласно материалам дела, 21 сентября 2024 года водителя задержали с признаками опьянения, после чего он отказался от прохождения проверки у врача. Суд первой инстанции лишил его прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тыс. руб. В апелляции водитель утверждал, что автомобиль был припаркован, а также заявлял, что не мог получить извещения, так как находился в зоне СВО в качестве добровольца.

Однако военный комиссариат Оренбургской области предоставил сведения, что гражданин не призывался по мобилизации, не заключал контракт и в зону СВО не направлялся. Верховный суд подтвердил правомерность наказания, указав, что факт управления транспортным средством доказан совокупностью улик, а попытки известить участника дела по телефону не принесли результата из-за отключенного телефона.

В период мобилизации, военного положения или в военное время приостанавливается исполнение подобных постановлений суда, как и течение срока давности. Но только если водитель был призван на военную службу, заключил контракт с Минобороны, ушел добровольцем или привлекался для нужд СВО. В таких случаях командование воинской части должно направить ходатайство в суд, и тогда удостоверение возвращается водителю, но срок лишения не прерывается. После увольнения со службы исполнение наказания возобновляется. Для получивших госнаграду в период прохождения службы, а также для исключенных из рядов добровольцев в связи с истечением контракта срок лишения «обнуляется» — права возвращаются без проверки знаний ПДД и прохождения медосвидетельствования. Данных о том, сколько водителей воспользовались таким правом, в открытых источниках не публиковалось.

