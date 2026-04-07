Водитель пожелал остаться неизвещенным

Верховный суд признал законным лишение прав водителя, который отказался пройти по требованию ГИБДД проверку на опьянение и пытался использовать различные лазейки, чтобы уйти от наказания. Нижестоящие судебные инстанции признали его виновным, но водитель обжаловал решения, ссылаясь на «ненадлежащее» извещение о рассмотрении дела. Среди прочего автомобилист утверждал, что якобы уезжал на СВО добровольцем и технически не мог получить повестку. Однако, по данным из военного комиссариата, водитель никуда не уезжал, добровольцем не являлся, по мобилизации не призывался.

“Ъ” обратил внимание на опубликованное постановление Верховного суда (ВС), касающееся дела водителя Игоря Катунова из Оренбурга. Еще 21 сентября 2024 года его задержали инспекторы во время управления автомобилем. По косвенным признакам — нарушению речи и запаху алкоголя — ДПС решила направить господина Катунова на освидетельствование, но водитель от него отказался, сославшись на плохое самочувствие. Пройти обязательную проверку у врача он тоже не захотел. ГИБДД направила материалы в мировой суд, который лишил автомобилиста прав по статье 12.26 КоАП (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования) на 1,5 года и оштрафовал на 30 тыс. руб.

Игорь Катунов обжаловал решение. В письменных объяснениях он указывал, что на самом деле машина была припаркована и стояла с выключенным двигателем, а значит, никакого «управления» не было.

Инспекторы же предъявили запись с видеорегистратора, где видно, что господин Катунов ехал за рулем и, как только его заметили сотрудники ГИБДД, сразу же припарковался и вышел из машины с водительской стороны. Через минуту к нему подъехал экипаж ДПС.

Также Игорь Катунов доказывал, что его «ненадлежащим образом» известили о времени и месте рассмотрения дела. Мировой судья, по мнению водителя, нарушил требования части 4 ст. 25.12 КоАП: эта норма разрешает участнику дела заявить ходатайство о направлении извещений по определенному адресу. Игорь Катунов в процессе рассмотрения дела указал девять различных адресов. Судья попытался известить его по всем, но он письма не получал, в суд не являлся и адвоката не присылал.

Любопытно, что на одном из этапов рассмотрения дела водитель указал, что фактически находился за пределами Оренбургской области, в зоне СВО в связи с частичной мобилизацией, говорится в решении местного Ленинского районного суда. При этом он отправлял почту из дома, а апелляционную жалобу подавал лично через единую судейскую приемную города. Суд также запросил ФКУ «Военный комиссариат Оренбургской области», который в ответ прислал подтверждение того, что Игорь Катунов на службу в рамках частичной мобилизации не призывался, добровольцем в зону СВО не направлялся и контракт с Минобороны не заключал.

ВС проверил все прозвучавшие аргументы повторно. «Факт управления Катуновым И. А. транспортным средством подтвержден совокупностью доказательств, которые последовательны, непротиворечивы и обоснованно признаны достоверными относительно события правонарушения»,— сказано в постановлении. Попытки известить водителя о месте и времени рассмотрения дела по телефону успехом не увенчались, следует из материалов, на неоднократные звонки он не отвечал, отключая телефон. “Ъ” также не удалось связаться с Игорем Катуновым.

Напомним, что в 2024 году Госдума по инициативе правительства изменила КоАП, уточнив особенности лишения водительских прав участников СВО.

В период мобилизации и военного положения или в военное время приостанавливается исполнение таких постановлений (например, за отказ от проверки на «пьянку»), как и течение срока давности. Но только если водитель был призван на военную службу, заключил контракт с Минобороны, ушел добровольцем или привлекался для нужд СВО. Для применения этого механизма командование воинской части должно направить ходатайство в суд. Тогда удостоверение возвращается водителю, но срок лишения не прерывается. После увольнения со службы исполнение наказания возобновляется. Для получивших госнаграду в период прохождения службы, а также для исключенных из рядов добровольцев в связи с истечением контракта срок лишения «обнуляется» — права возвращаются без проверки знаний ПДД и прохождения медицинского освидетельствования. Данных о том, сколько водителей воспользовались таким правом, в открытых источниках не публиковалось. По данным ГИБДД, в 2025 году было возбуждено 148 тыс. дел в связи с отказом от освидетельствования на опьянение и 222 тыс.— за управление в пьяном виде.

Иван Буранов