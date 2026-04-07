В Курганской области закрыли две дороги из-за паводка

В Курганской области из-за подтопления талыми водами временно ограничено движение на двух участках дорог. Об этом сообщает пресс-служба государственного казенного учреждения «Курганавтодор».

Закрыты трассы: «Иртыш» — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана на 119-м км в Целинном округе; подъезд к Барино на 3-м км в Шатровском округе. В первом муниципалитете ежедневно работает лодочная переправа с 6 часов до 20 часов каждые два часа, во втором для переправы привлечен катер с 5 часов до 20 часов.

Как отметили в администрациях округов, на данный момент угрозы подтопления самих населенных пунктов, требующей эвакуации, нет. Ситуация находится на контроле ГКУ «Курганавтодор» и местных властей.

Виталина Ярховска