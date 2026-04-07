У экс-президента ЮГК хотят забрать сельскохозземлю площадью 85 га

Администрация Пластовского муниципального округа подала иск к экс-президенту ПАО «ЮГК» Константину Струкову с просьбой передать ей земельный участок площадью 84,7 га. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.

Местные власти хотят расторгнуть договор от 2015 года с предпринимателем и обязать его передать участок сельскохозяйственного назначения в селе Верхняя Санарка. Кроме того, администрация просит взыскать с господина Струкова долг по договору аренды в размере 68,2 тыс. руб. Заявление принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 13 мая 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 11 июля Советский районный суд Челябинска по иску Генпрокуратуры РФ обратил принадлежащие Константину Струкову акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» в доход государства, и активы связанных с холдингом организаций. По данным истца, бизнесмен незаконно получил контроль над золотодобывающим предприятием и другими компаниями, используя должностное положение депутата и вице-спикера законодательного собрания области.

Ранее министерство экологии Челябинской области подало иск к Константину Струкову с просьбой лишить бизнесмена права пользоваться охотничьим угодьем «Чернореченское».

Виталина Ярховска