Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из водохранилища в Екатеринбурге извлекли тело пенсионера

В Екатеринбурге 6 апреля из воды извлекли тело 70-летнего жителя, сообщили в МЧС Свердловской области. Это произошло на акватории Верхнемакаровского водохранилища.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из воды пенсионера достал очевидец, однако прибывшая на место происшествия бригада медиков скорой помощи констатировала смерть. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, в воскресенье сотрудники МЧС спасли в Свердловской области уральцев, которые провалились под лед, сообщили в региональном ведомстве. Два происшествия из трех произошли в Екатеринбурге.

Новости компаний Все