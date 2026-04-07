Из водохранилища в Екатеринбурге извлекли тело пенсионера

В Екатеринбурге 6 апреля из воды извлекли тело 70-летнего жителя, сообщили в МЧС Свердловской области. Это произошло на акватории Верхнемакаровского водохранилища.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из воды пенсионера достал очевидец, однако прибывшая на место происшествия бригада медиков скорой помощи констатировала смерть. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, в воскресенье сотрудники МЧС спасли в Свердловской области уральцев, которые провалились под лед, сообщили в региональном ведомстве. Два происшествия из трех произошли в Екатеринбурге.