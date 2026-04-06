Пять свердловчан за сутки провалились под лед

Сотрудники МЧС за прошедшие сутки спасли в Свердловской области уральцев, которые провалились под лед, сообщили в региональном ведомстве. Два происшествия из трех произошли в Екатеринбурге.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, в воскресенье на озере Шарташ в Екатеринбурге из воды спасли 59-летнего жителя. Его передали скорой, с переохлаждением он госпитализирован в больницу. В тот же день на Шарташе спасли и госпитализировали 73-летнего пенсионера.

В Заречном три человека во время рыбалки на Белоярском водохранилище провалились под лед. Двое из них выбрались сами, третьего из воды вытащили спасатели.

Ранее в Свердловской области возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после гибели восьмилетней девочки в водохранилище Режа. По версии следствия, две сестры семи и восьми лет, одноклассница старшей из девочек и их знакомый ровесник гуляли по пруду, пока сестры не провалились под лед.

