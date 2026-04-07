В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты

Ограничения на полеты воздушных судов отменили в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара были введены в 00:52 мск 7 апреля. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов. Запрет на полеты был снят около 05:48 мск.

По данным, размещенным на онлайн-табло авиагавани, после введения и снятия ограничений на полеты задержан только один рейс — в Шарм-эш-Шейх.

Алина Зорина