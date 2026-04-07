Подростка из Усть-Катава будут судить за причинение химических ожогов

Следственный отдел по Усть-Катаву СУ СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка. Его обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), из-за которого девушка получила химические ожоги, сообщает пресс-служба госоргана.

Установлено, что вечером 17 ноября 2025 года подросток находился в парке вблизи Дворца культуры имени Белоконева. Он кидал бутылки с едким химическим веществом, чтобы они взрывались. Вещество разбрызгивалось, и молодому человеку делали замечания, но он не обращал на это внимания. Во время одного из взрывов вещество долетело до трех несовершеннолетних. Двум юношам была причинена физическая боль, а 17-летняя девушка получила химический ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз.

Уголовное дело направлено в Усть-Катавский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска