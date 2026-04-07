Трамп упрекнул Японию в отсутствии помощи в освобождении Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что Япония не помогает обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе. По этой причине он также раскритиковал Южную Корею и Австралию.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Президент США Дональд Трамп

«Мы держим там 50 тыс. солдат, чтобы защищать их (Японию. — “Ъ”) от Северной Кореи»,— сказал господин Трамп (цитата по Yomiuri). Соседство с КНДР он также отметил, когда говорил о Южной Корее.

На встрече с японским премьер-министром Санаэ Такаити 19 марта Дональд Трамп похвалил страну-союзника. «Япония пытается самостоятельно выполнять свои обязанности. Это отличается от НАТО»,— сказал он.

Эрнест Филипповский